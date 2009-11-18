Необходимо сверстать макет сайта. Кроссбраузерность: IE, Mozilla, Safari, Chrome. DIV'ная верстка. Стили в im/style.css, картинки в папку im/.
HTML верстка
Требуется верстальщик для выполнения ряда проектов.
Верстка должна быть кроссбраузерная, валидная, резиновая, на слоях.
а) разумные цены
б) опыт работы
в) пишите вашу ICQ/моб. связь
Предложения скрыты от других участников. Поэтому пишите вашу среднюю цену.
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