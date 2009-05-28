Приватный проект для Владимира

$32
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок249 просмотров

Необходимо сверстать макет сайта.

Кроссбраузерность: IE, Mozilla, Safari, Chrome.

DIV'ная верстка.

Стили в im/style.css, картинки в папку im/.

16 лет назад
infium
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Djaarf
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$32
1 день
Выполнил работу качественно в срок.

Заявки фрилансеров

Djaarf
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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