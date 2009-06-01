Порезать шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок365 просмотров

Требуется разверстать шаблон.

Требование к готовому коду:

Удобочитаемый (Не забывайте что после вашей верстки еще этот код программировать), Дивы, резина, отображение в - IE6, IE7, IE8, Mozilla 2+, Opera, Safari, Chrome, валидность кода,

название типа "leviu-verhniu-ugol" не приемлемы, все должно быть названо правильно (англ. слова)

Картинки если это можно сохранить в гифе то должно быть в гифе, в пнг то в пнг.

От исполнителя требуется:

- Умение применять хаки для браузеров;

- Умение пользоваться средствами такими как browsershots.org и validator.w3c.org

- Быть на связи, для задания вопросов, исправления багов.

Жду сроки и цену.

Ищем не разового исполнителя!

16 лет назад
flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. За время выполнения были заданы вопросы которые помогли сделать работу без ошибок, что очень радует. Как верстальщика(верстальщицу :) ) советую всем. Результатом доволен на 100%.
Приятно работать с людьми, которые знают чего хотят :) Очень рада сотрудничеству с этим заказчиком, своевременная оплата и постоянная связь. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
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