Порезать шаблон

Требуется разверстать шаблон.

Требование к готовому коду:

Удобочитаемый (Не забывайте что после вашей верстки еще этот код программировать), Дивы, резина, отображение в - IE6, IE7, IE8, Mozilla 2+, Opera, Safari, Chrome, валидность кода,

название типа "leviu-verhniu-ugol" не приемлемы, все должно быть названо правильно (англ. слова)

Картинки если это можно сохранить в гифе то должно быть в гифе, в пнг то в пнг.

От исполнителя требуется:

- Умение применять хаки для браузеров;

- Умение пользоваться средствами такими как browsershots.org и validator.w3c.org

- Быть на связи, для задания вопросов, исправления багов.

Жду сроки и цену.

Ищем не разового исполнителя!