Нужно сверстать 30 макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок323 просмотра

Уважаемые господа фрилансеры!

Нужно сверстать 30 макетов, сроки горят.

Прошу Вас остовлять коментарии и контактные данные для связи.

ПРЕДОПЛАТА после выполения 2-3 макетов.

16 лет назад
bolotoww
Болотов 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bel0v
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$200
8 дней

Заявки фрилансеров

bel0v
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

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