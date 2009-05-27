Есть сайт в html , сделан в dremwuwere. Нужно создать новые страницы на основе имеющегося . Материал и графические картинки я дам. Приэтом также нужно внести изменения в теги с названием ...
Нужно сверстать 30 макетов
Уважаемые господа фрилансеры!
Нужно сверстать 30 макетов, сроки горят.
Прошу Вас остовлять коментарии и контактные данные для связи.
ПРЕДОПЛАТА после выполения 2-3 макетов.
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