Здраствуйте, уважаемые!

Есть резиновая не доделаная верстка, нужно подправить кое-что.

- Не понятно тянущейся центр и тем самым правая колонка тоже тянется не понятно.

Нужно просто сделать нормально отступы от левой и правой колонки 2px.

Во вложении макет.

5$ за помощь.

Другой вариант:

- Даю исходник верстаете до такого состояние как сейчас только уже нормально, тем самым бюджет выше.

icq: 239005283