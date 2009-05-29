Верстка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок261 просмотр

Здраствуйте, уважаемые!

Есть резиновая не доделаная верстка, нужно подправить кое-что.

- Не понятно тянущейся центр и тем самым правая колонка тоже тянется не понятно.

Нужно просто сделать нормально отступы от левой и правой колонки 2px.

Во вложении макет.

5$ за помощь.

Другой вариант:

- Даю исходник верстаете до такого состояние как сейчас только уже нормально, тем самым бюджет выше.

icq: 239005283

16 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

lids
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Доволен результатом, быстро и качественно! +
Адекватный приятный заказчик! Спасибо!

Заявки фрилансеров

lids
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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