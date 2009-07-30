Сверстать макет в xHTML 1.0 Transitional

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок467 просмотров

Есть несложный макет в psd. Задача - сверстать его в течение 24ч.

Страницы - главная, текстовая, список вопросов.

Обязательны - валидность, семантичность, кроссбраузерность.

Помимо этого - внимательность к деталям и аккуратность.

=== Скриншоты

http://smages.com/i/93/1a/931a5663f8a8b9a45b20ea723e0b4a77.jpg

http://smages.com/i/36/59/3659811ff3ed5f58f2c1d893fde0d3be.jpg

http://smages.com/i/4d/55/4d5530896ee9428876426dc72ebf7dd8.jpg

Макет тянется.

=== Как оплачивается

100% по факту выполнения работы.

Оплата - Webmoney.

Либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.

Когда будете оставлять заявку - указывайте цену работы и время на нее.

Заявки без цены или времени рассматривать не хочу.

=== Комментарии

1) Преимущество буду отдавать тем, кто способен без потери качества (!) сверстать за меньшее время.

2) К той цене, которую назовете, буду готов добавить премию в случае безупречной верстки и отсутствия замечаний с моей стороны.

3) Когда будете оставлять заявку, указывайте 4-5 гиперссылок на сайты в Интернет со своей версткой.

4) Если с этим заказом сработаемся, буду готов в будущем давать еще заказы (2-4 в месяц)

16 лет назад
Silvery_Cat
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

semy
43 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$40
1 день
+
+

Заявки фрилансеров

semy
43 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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