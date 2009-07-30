Нужна верстка шаблона под MaxSite CMS Ссылка на сайт об этой CMS: http://maxsite.org/ http://max-3000.com/ Также приветствуется наличие легких современных шаблонов, сайт будет в виде блога, основной упор на информацию ...
Сверстать макет в xHTML 1.0 Transitional
Есть несложный макет в psd. Задача - сверстать его в течение 24ч.
Страницы - главная, текстовая, список вопросов.
Обязательны - валидность, семантичность, кроссбраузерность.
Помимо этого - внимательность к деталям и аккуратность.
=== Скриншоты
http://smages.com/i/93/1a/931a5663f8a8b9a45b20ea723e0b4a77.jpg
http://smages.com/i/36/59/3659811ff3ed5f58f2c1d893fde0d3be.jpg
http://smages.com/i/4d/55/4d5530896ee9428876426dc72ebf7dd8.jpg
Макет тянется.
=== Как оплачивается
100% по факту выполнения работы.
Оплата - Webmoney.
Либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.
Когда будете оставлять заявку - указывайте цену работы и время на нее.
Заявки без цены или времени рассматривать не хочу.
=== Комментарии
1) Преимущество буду отдавать тем, кто способен без потери качества (!) сверстать за меньшее время.
2) К той цене, которую назовете, буду готов добавить премию в случае безупречной верстки и отсутствия замечаний с моей стороны.
3) Когда будете оставлять заявку, указывайте 4-5 гиперссылок на сайты в Интернет со своей версткой.
4) Если с этим заказом сработаемся, буду готов в будущем давать еще заказы (2-4 в месяц)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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