Нужна вёрстка. Срочно!

Нужна вёрстка с исходника в ПСД вебсайта картинной галереи: 1 главная страница и 8 субстраниц.

Требуется валидный код с минимальным HTML и максимальным CSS, чтобы безошибочно работал на большинстве браузеров.

По срокам - нужно сделать сегодня очень быстро и качественно.

Сергей

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