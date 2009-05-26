Подредактировать сайт, удалить лишнюю информацию

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок437 просмотров

Имеется некоторый сайт. Скачан оффлайн-браузером, сайт полностью на HTML'е.

Задача: отредактировать его с целью удаления некоторой информации (ссылки, страницы, некоторые фото).

За подробностями обращаться лично. Цену назначите сами по сложности выполняемой работы. Оплата через webmoney.

ICQ: 437160903

mailto: [email protected]

16 лет назад
DFlyer
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$3
1 день
Все сделал правильно. Быстро, качественно, и все именно так, как и надо. Большое спасибо!
Все прошло гладко, доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад

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