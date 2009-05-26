Для "Верисаева Лидия (lids)"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки161 просмотр

Верстка

16 лет назад
gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

lids
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Быстро и высококачественно выполнено по ТЗ!
Очень вежливый заказчик. Требования соответствуют ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

lids
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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