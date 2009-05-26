Разместить robots.txt на сайте

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Завершен12 заявок235 просмотров

Написать и разместить на сайте robots.txt

16 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Всё сделано в лучшем виде. Даже больше чем я расчитывал. Человек проверил огромное количество ссылок на моём сайте на предмет их "битости". Работал и буду с ним работать.
Не раз уже приходилось сотрудничать с Владимиром. Как всегда четкое предоставление необходимых данных для работы и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад