Сменить шапку в дизайне

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок215 просмотров

Есть два шаблона.

В первом стоит шапка и стили, которую нужно вставить во второй шаблон.

Сверстано дивами.

Оплата вебмани.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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