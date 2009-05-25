Сменить шапку в дизайне

Есть картинка, являющаяся ссылкой. Картинка имеет бордюр в 1 пиксель. Нужно, чтобы при нажатии на нее появлялся бордюр в 5 пикселов другого цвета. Пример здесь: http://vshop.digitype.org/index.php?cat=7 Самое важное: нужно, чтобы картинка была выравнена ...