Нужно валидно сверстать фрагмент кода

Есть картинка, являющаяся ссылкой. Картинка имеет бордюр в 1 пиксель. Нужно, чтобы при нажатии на нее появлялся бордюр в 5 пикселов другого цвета.

Пример здесь: http://vshop.digitype.org/index.php?cat=7

Самое важное: нужно, чтобы картинка была выравнена по центру (гориз. и верт.) а также, чтобы отображалось одинаково в FF 2-3, Опера 9, IE6-8.

Представить нужно на примере верстки 1 картинки с прилагающимся CSS. В магазин внедрять не нужно.