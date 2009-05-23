Нужно поправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок248 просмотров

_http://agrobiznes.com.ua

В некоторых браузерах некоректно отображается.(например Firefox/2.0.0.20, google chrome)

Нужно исправить эту ошибку.

Указывайте в предложении сразу номер аськи, срок и цену (ваше предложение для других скрыто)

16 лет назад
gazmyas
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад

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