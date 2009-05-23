Сайт который нужно поправить – conclimate.ru. FF и последние IE – еще отображатеся сносно. В остальных браузерах – http://browsershots.org/http://conclimate.ru/ (ссылка на скриншоты, как сайт отображается в других браузерах) – везде криво. Надо ...
Срочно! Верстка JPG шаблона под BigStreet
Срочно! Сверстать JPG шаблон под BigStreet: http://bigstreet.ru/.
Оплата - по факту. Система шаблонизации, принятая в BS - Smarty. Опыт работы со Smarty - обязателен.
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