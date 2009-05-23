Поправить баги верстки

Сайт который нужно поправить – conclimate.ru.

FF и последние IE – еще отображатеся сносно.

В остальных браузерах – http://browsershots.org/http://conclimate.ru/ (ссылка на скриншоты, как сайт отображается в других браузерах) – везде криво.

Надо сделать "универсальным", в основном для всех IE, Opera, Chrome, FF.

Соориентируйте по срокам и цене.