Поправить баги верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок237 просмотров

Сайт который нужно поправить – conclimate.ru.

FF и последние IE – еще отображатеся сносно.

В остальных браузерах – http://browsershots.org/http://conclimate.ru/ (ссылка на скриншоты, как сайт отображается в других браузерах) – везде криво.

Надо сделать "универсальным", в основном для всех IE, Opera, Chrome, FF.

Соориентируйте по срокам и цене.

16 лет назад
Makc_Rudy
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Предшествующие фрилансеры долго "мучали" по реализации: один взял проект - и уехал на выходные:), у второго - проблемы с софтом, у третьего - кривые руки, все ставили серъезные суммы. Спасением стал Михаил - реализовал все за час за треть от обозначенной остальными суммы. Вердикт - мастер, свое дело знает. Если по верстке - только к нему.
Интересная задача, быстрая оплата. Работа принята без замечаний. Спасибо, обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переверстать HTML из TAB в правильный DIV

    $7

    Есть страница сайта- простенькая, без анимации, только графика, сверстана-порезана таблицами. Необходимо ее переработать и сделать на слоях DIV (по всем стандартам, очень качественно), на резинках, желательно без изменения нарезки (т.к. PSD исходник дать к сожалению ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание аннотаций в html/php

    $100

    В библиотеке "Пазлы" ( http://www.e-puzzle.ru) есть достаточно большое количество книг (в районе 2500) в док-формате ( http://www.e-puzzle.ru/lib ) и в архиве. Необходимо: для каждой книги из http://www.e-puzzle.ru/lib создать по шаблону ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подправить верстку

    Проблема такая, сайт какой-то не такой стал, был голубым весь фон сайта, вверху была шапка, картинка. Сайт topzona.info Посмотрите, сможете исправить.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка

    Нужен человек кто меня бы научил верстать, я верстаю все делаю в таблицах в таблице прописываю стили и все такое. Но все равно криво на разных браузерах. Нужно видео почему и как нужно делать правильно, ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать дизайн

    Дизайн в приложении. Та часть, что закрашена синим должна быть подвижной, как http://www.mosgorreklama.ru/ Предложение по цене и сроку в личные сообщения или сюда. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка доски объявлений

    Блочная, кроссбраузерная Тянется по ширине экрана От вас стоимость и сроки Оплата только по факту выполненной работы

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка сайта, постоянное сотрудничество

    $100

    Добрый день! Ищем верстальщика для вёрстки одного проекта (главная + 2 внутренних) и для постоянного сотрудничества в дальнейшем. Требования: – Большой опыт в вёрстке, нам нужен только профессионал; – Умение ...

    JavaScript
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сверстать простенький дизайн для письма

    Нужно сверстать простенький дизайн для электронного письма. Формат html. Текста около 4000 символов(есть). Нужно оформить презентабельное письмо(без графики). Файл отдам исполнителю. Работы на 5-10 минут - поэтому оплата символическая ...

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад