Немного подправить, кто хорошо разбирается работы на 5 минут, бюджет 2 wmz + хороший отзыв.
Верстка доски объявлений
Блочная, кроссбраузерная
Тянется по ширине экрана
От вас стоимость и сроки
Оплата только по факту выполненной работы
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