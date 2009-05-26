Вёрстка главной страницы сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок425 просмотров

Нужно сверстать главную страницу из макета (образец прикреплён)

Требования:

- дивы;

- Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7,Opera, Mozilla, Safari, Chrome)

- соответствие стандартам w3c - на проверку;

- учет требований SEO

- разборчивый HTML-код, файл CSS отдельно

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Оплата после того как мой веб-программист натянет дизайн на скрипт Webasyst.

ТЗ обговорим после выбора исполнителя.

CSSHTMLWebasyst
16 лет назад
Gallus
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alim
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$25
2 дня
Очень рад что из большого числа претендентов выбрал Андрея. Обратил внимание на сертификаты по программированию... В итоге имею: - выполненную на высшем уровне вёрстку для интернет-магазина, прошедшую валидацию по стандарту CSS2.1. - кроссбраузерность, IE 6-7-8, Firefox и другие браузеры на ура! - семантически верный код и прочие умности... Совместная работа доставила сплошное удовольствие. Андрей - действительно специалист своего дела. Советую всем!
Все нижесказанное абсолютная правда! Евгений действительно и вежлив, и тактичен, и приятен в общении. А его внимание к мелочам открыло для меня доселе неизведанные аспекты моей работы (ни разу еще не тестировал верстку на кроссбраузерноть с масштабированием страниц), за что ему огромное спасибо. И с оплатой все было четко. Что тут скажешь, такой заказчик для фрилансера – настоящая находка :)

Заявки фрилансеров

alim
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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