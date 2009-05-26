Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предложение просто - нужно сверстать сайт, тема - спорт. Верстка резиновая. Скриншоты всех типов страниц здесь http://depositfiles.com/files/acbh9m37h От вас - цены и сроки, примеры работ. В личку не ...
Вёрстка главной страницы сайта
Нужно сверстать главную страницу из макета (образец прикреплён)
Требования:
- дивы;
- Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7,Opera, Mozilla, Safari, Chrome)
- соответствие стандартам w3c - на проверку;
- учет требований SEO
- разборчивый HTML-код, файл CSS отдельно
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Оплата после того как мой веб-программист натянет дизайн на скрипт Webasyst.
ТЗ обговорим после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
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