Вёрстка главной страницы сайта

Все нижесказанное абсолютная правда! Евгений действительно и вежлив, и тактичен, и приятен в общении. А его внимание к мелочам открыло для меня доселе неизведанные аспекты моей работы (ни разу еще не тестировал верстку на кроссбраузерноть с масштабированием страниц), за что ему огромное спасибо. И с оплатой все было четко. Что тут скажешь, такой заказчик для фрилансера – настоящая находка :)