Верстка PSD to xHTML

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Закрыт55 заявок628 просмотров

Верстка 4 страниц PSD -> xHTML

Требования:

1. Валидная верстка div'ами.

2. Кроссбраузерность (Google Chrome, Opera, Internet Explorer 7 и выше, FireFox, Safari).

3. Читаемый код и хорошо структурированный код.

*Проще говоря требуется грамотная верстка.

Наличие в портфолио похожих работ обязательно.

Цена: до 200 USD.

Сроки: 4-6 дней.

Форма оплаты: Обсуждается индивидуально.

Смотрю портфолио, если устраивает, то высылаю макеты и разбираемся дальше.

Все предложения скрыты.

Уважаемые фрилансеры, все свои предложение просьба оставлять здесь!

16 лет назад
dops
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

aversan
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$200
5 дней

Заявки фрилансеров

aversan
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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