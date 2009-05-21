Есть сайт portgallery.ru на первой Джумле, нужно аккуратно перенести на 1.5. Шаблон, контент, все сео настройки.
Верстка PSD to xHTML
Верстка 4 страниц PSD -> xHTML
Требования:
1. Валидная верстка div'ами.
2. Кроссбраузерность (Google Chrome, Opera, Internet Explorer 7 и выше, FireFox, Safari).
3. Читаемый код и хорошо структурированный код.
*Проще говоря требуется грамотная верстка.
Наличие в портфолио похожих работ обязательно.
Цена: до 200 USD.
Сроки: 4-6 дней.
Форма оплаты: Обсуждается индивидуально.
Смотрю портфолио, если устраивает, то высылаю макеты и разбираемся дальше.
Все предложения скрыты.
Уважаемые фрилансеры, все свои предложение просьба оставлять здесь!
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