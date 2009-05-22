Оптимизировать шаблон DLE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки180 просмотров

Здравствуйте, нужно оптимизировать шаблон DLE под разные разрешения экрана. Чтоб при любом разрешении сайт выглядел одинаково. Сам шаблон выглядит как надо только при разрешении 1280x1024.

Жду предложений.

Сроки, цена.

DLE
16 лет назад
master13
Алексей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ostapw
Остап 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель все в срок и не дорого. Рекомендую.
С ним очень приятно работать, побольше бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

ostapw
Остап 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Несовместимость с IE 8

    Сайт http://ruswebinvest.ru/ некорректно отображается в некоторых распространённых сборках IE 8. Нужно это исправить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка макета.

    $50

    Нужно сверстать макет в полноценную .html страничку из .PSD (в приложении скриншот). Было бы супер, если бы управились за сегодня.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скопировать шаблон Dating PRO на osDate

    $30

    Нужна грамотная перевёрстка, шаблон не сложный, но нужно сделать в точности как там! Предоплаты без результатов не будет. Просьба тем кто не знает, что это такое не отвечать и не тратить своё и моё ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для Sergunika

    $20

    Имеется готовый дизайн главной страницы сайта – необходимо обеспечить кроссбраузерность и резиновость верстки, так чтобы страница одинаково отображалась во всех браузерах (включая IE6 и Safari) и обеспечить валидацию. На странице активно используется jquery.

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Правки к существующей верстке

    В разработке интернет мазагин, уже заверстан, но есть правки. вот рабочая версия магаза : http://redhubs.com в приложении 2 файла с правками, первый по каталогу http://www.redhubs.com/catalog ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Легкая верстка из doc в html

    Добрый день, Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (смотри пример, не через "сохранить как"). Сделать нужно аккуратно. С использованием Adobe Dreamweaver ...

    HTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модный декор

    Необходимо сверстать страницы для сайта. страницы однотипные. Psd изображения будут предоставлены. Стоимость работы: 1500 руб. Возможно дальнейшее сотрудничество

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать шаблон для Joomla! 1.5 из PSD

    $35

    Имеется Дизайн сверстанный в PSD, необходимо сверстать в шаблон Joomla 1.5. Верста должна быть кроссбраузерная. P.S. Psd сверстан качественно, по слоям. В аттаче главная страница. Жду предложений!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад