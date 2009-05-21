Модный декор

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  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок333 просмотра

Необходимо сверстать страницы для сайта.

страницы однотипные.

Psd изображения будут предоставлены.

Стоимость работы: 1500 руб.

Возможно дальнейшее сотрудничество

16 лет назад
olehandra
Олеся 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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