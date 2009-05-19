Есть скрипт:

allday.ru/index.php?newsid=125130

надо сделать так, что бы во всех браузерах смотрелся одинаково...

перевести с англ на русский.. ( я дела, но смотрелся везде криво)

и протестить на серваке.. так как на моем ооочень долго грузит фото даже по 10 килобайт!