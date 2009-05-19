Есть сайт www.ukr-firma.com вот нужно исправить верстку, а то криво смотриться. Сайт на друпал, поэтому в исполнители возьму только специалиста по друпал.
Скрипт
Есть скрипт:
allday.ru/index.php?newsid=125130
надо сделать так, что бы во всех браузерах смотрелся одинаково...
перевести с англ на русский.. ( я дела, но смотрелся везде криво)
и протестить на серваке.. так как на моем ооочень долго грузит фото даже по 10 килобайт!
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