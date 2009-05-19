Скрипт

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Закрыт4 заявки358 просмотров

Есть скрипт:

allday.ru/index.php?newsid=125130

надо сделать так, что бы во всех браузерах смотрелся одинаково...

перевести с англ на русский.. ( я дела, но смотрелся везде криво)

и протестить на серваке.. так как на моем ооочень долго грузит фото даже по 10 килобайт!

16 лет назад
maxsite
Максим 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

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