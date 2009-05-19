Простая верстка макета. Быстро.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок296 просмотров

Есть простой макет. Нужно быстро его сверстать.

Оставляйте сразу ЦЕНУ: но не более 15-20 у.е. - работы на 2 часа максимум.

Сроки: макет вышлю в 17.00 по МСК - должно быть готово к 21.00 по МСК как штык.

Оплата сразу после завершения проекта.

16 лет назад
art-solodov
Roman 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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