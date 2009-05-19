Добрый вечер! Нужен человек хорошо разбирающийся в модулях joomla
HTML страничка - квитанция для оплаты в сбербанке
Добрый день!
Интересует собственно subj
кросбраузерная верстка!!!
Пишем только сюда!
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