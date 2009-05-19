HTML страничка - квитанция для оплаты в сбербанке

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Завершен9 заявок232 просмотра

Добрый день!

Интересует собственно subj

кросбраузерная верстка!!!

Пишем только сюда!

HTML
16 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$15
1 день
В обсуждении проблемы приходит истина :) Большое спасибо Константину что натолкнул меня на правильный путь :) все оказалось проще чем я думал :) Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад