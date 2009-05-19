Привинтить дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок251 просмотр

1) Есть дизайн сайте, нужно прикрутить к джумла.

2) сделать, что бы на главной странице выводились именинники - дата из личной странчки (как на одноклассниках или вконтакте)

Joomla
16 лет назад
ds5555
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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