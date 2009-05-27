Необходимо качественно сверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен36 заявок446 просмотров

Требуется опытный верстальщик. Подробности о проекте в личку. Если вы оцениваете свои знания и умения менее чем на 5 баллов - не тратьте время. Возможно дальнейшее плотное сотрудничество, особенно, если вы чудесный программист.

16 лет назад
eia
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$50
2 дня
Отлично поработали. Все было сделано качественно и в срок. С Сергеем приятно и легко общаться. Понравилось. Будем работать еще.
Понятное задание. Все время на связи. Оплата вовремя. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув. Сергей.

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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