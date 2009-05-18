Создание сайта HTML, HTML+CSS и его модификация

Необходимо выполнить 5 лабораторных работ, в первой из которых необходимо создать простой сайт (личная страница или информационный сайт на чистом html) и наполнить его соответствующим содержимым. В последующих работах нужно изменять исходный сайт, сначала с использованием css и javascript, затем добавлением динамического элемента страницы на javascript, затем модификация с использованием PHP и MySQL и в итоге заканчивая разработкой специализированного программного модуля на PHP и MySQL.

Соответственно к каждой лаб. работе необходимо подготовить отчет в Word'e. Необходимо чтобы сайт проходил валидацию. Здесь не нужно искусство веб дизайна и прочее, нужен самый простой стандартный дизайн (менюшка сверху по типу Обо мне, Биография, ФИО и другие ссылки) необходимо показать навыки владения html и другими скриптовыми языками и сценариями, а также БД.

Вообщем выполнить нужно на довольно простом уровне, чтобы при защите возможно было продемонстрировать знание кода и других моментов. Сделал бы сам, но работа и не все успеваю.

В приложении, по моему, исчерпывающие методические указания к выполнению каждой лаб. работы. Все довольно просто, главное нормально оформить отчеты и не особо увлекаться в искусстве верстания, чтобы я смог разобраться :) ну и конечно не примитив.

Пока что, просто просмотрите требования и отпишитесь, кому это по силам, конкретные требования и указания позже, цена тоже может немного колебаться в зависимости от нахождения общего языка. Все остальное по icq 466-317-818 и личной переписке.