Нужно сверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка127 просмотров

Нужно сверстать сайт, специально для AcidSlayer

16 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Было сделано качественно и все недочеты на которые указывал были исправлены! Спасибо за работу!
Очень приятный зазащик! Все без проблем, принял нашу работу - перечислил деньги. Только позитивные чувства!

Заявки фрилансеров

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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