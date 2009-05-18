Привет!

Нужно сверстать пару страниц на

. ( Программироваться будет под Битрикс)

Проектов много. Возможно постоянное сотрудничество.

Мне было бы удобнее всего работать с фрилансером (не студентом), чтобы постоянно был на связи в icq.

Если вы еще и программируете под Joomla или Битрикс, работаете с AJAX - еще лучше.

Дизайны во вложении. (Комментарии по почте)

Присылайте портфолио, цены на ВЕРСТКУ и сроки на valeramakarov () mail.ru .