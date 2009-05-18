Icq для связи 766-00000 Дмитрий .Всегда на связи . Сайт уже написан..сделано много .Нужно добавить функции и исправить неполадки - срочно!!! Требуется программист для ...
Верстка
Привет!
Нужно сверстать пару страниц на
. ( Программироваться будет под Битрикс)
Проектов много. Возможно постоянное сотрудничество.
Мне было бы удобнее всего работать с фрилансером (не студентом), чтобы постоянно был на связи в icq.
Если вы еще и программируете под Joomla или Битрикс, работаете с AJAX - еще лучше.
Дизайны во вложении. (Комментарии по почте)
Присылайте портфолио, цены на ВЕРСТКУ и сроки на valeramakarov () mail.ru .
Заявки фрилансеров
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