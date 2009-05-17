Есь магазин ecshoprus.ru , который 100% template-based Есть шаблон в PSD, который сверстан и натянут на OSCommerce Нужно "собрать" верстку из файлов OSCommerce и натянуть на магазин ecshoprus.ru (в ...
Сверстать диз под CMS
Есть дизайн.
Формат - *.psd файлы
Нужно сверстать под CMS
на выбор:
-DLE
-MODx
-Made Simple
-или Ваше предложение (рассмотрим).
Предоплата не планируется, но возможна.
Просмотреть диз можно по ссылке
www.free-website-template.net/preview.php?t=300109975
Жду предложений.
Юрий.
P.S. Денег много нет.
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