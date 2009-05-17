Сверстать диз под CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок291 просмотр

Есть дизайн.

Формат - *.psd файлы

Нужно сверстать под CMS

на выбор:

-DLE

-MODx

-Made Simple

-или Ваше предложение (рассмотрим).

Предоплата не планируется, но возможна.

Просмотреть диз можно по ссылке

www.free-website-template.net/preview.php?t=300109975

Жду предложений.

Юрий.

P.S. Денег много нет.

DLEMODX
16 лет назад
EASTpro
Юрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zeset
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

zeset
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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