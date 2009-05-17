Сверстать дизайн и натянуть на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок242 просмотра

Сверстать дизайн и натянуть на Битрикс

Есть готовый дизайн в PSD. Необходимо сверстать под Битрикс и посадить дизайн на сайт построенный на Битриксе.

16 лет назад
kharik
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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