Поправить верстку в ие6

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок166 просмотров

Сверстан макет, нужно отображение пнг в ие6 + поправить 2 блока.

16 лет назад
See_man
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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