Необходимо исправить ошибки в тегах html - кодов. В некоторых случаях сделать корректный показ страниц в различных браузерах Опредилённый объём работ по вёрстке уже сделан собственными силами, необходим спец, по доработке сайта. Сам сайт ...
Поправить верстку в ие6
Сверстан макет, нужно отображение пнг в ие6 + поправить 2 блока.
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