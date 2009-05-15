Маленькая доработка шаблона

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок263 просмотра

Есть шаблон сайта, необходимо чуть подправить флеш ролик и отверстать шаблон на HTML

ВСЕ УЖЕ НАРИСОВАНО. РАБОТА НА 3 ЧАСА максимум.

Сроки - 1-3 дня.

HTML
16 лет назад
dzirt07
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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