Верстка простенького дизайна

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  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки289 просмотров

Сверстать простой дизайн. 1 страница.

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16 лет назад
AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

demon88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Огромная балгодарность Дмитрию за великолепно выполненную работу. Верстка была готова за несколько часов. Результат превзошел все мои ожидания. Обязательно продолжу сотрудничество.
Хороший заказчик! Предоставил полное и понятное ТЗ. Будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

demon88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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