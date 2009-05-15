Исправление вёрстки под IE

Существует макет, который довольно неплохо отображается во всех браузерах кроме IE (пробовал на IE7).

Задача поправить макет (видимо что-то в CSS).

Большой компенсации не обещаю - работа не сложная, но мой отзыв будет ваш, если справитесь.

Сайт во вложении.