Исправление вёрстки под IE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок314 просмотров

Существует макет, который довольно неплохо отображается во всех браузерах кроме IE (пробовал на IE7).

Задача поправить макет (видимо что-то в CSS).

Большой компенсации не обещаю - работа не сложная, но мой отзыв будет ваш, если справитесь.

Сайт во вложении.

CSS
16 лет назад
Unicom
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Дмитрий прекрасно справился с работой. Суть её состояла в исправлении разваливающейся в различных браузерах вёстки. Дмитрий быстро решил проблему. Мои лучшие рекоммендации - профессиональная работа.
все было ок.

Заявки фрилансеров

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад