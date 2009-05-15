Имеется Joomla 1.5.10 - http://motoshkola.com SMF 1.1.9 - http://motoshkola.com/forums/ Установлены в разных базах Нужно: 1. Визуально интегрировать в шаблон джумлы. (пока еще думаю) 2. Интегрировать пользователей. ...
Исправление вёрстки под IE
Существует макет, который довольно неплохо отображается во всех браузерах кроме IE (пробовал на IE7).
Задача поправить макет (видимо что-то в CSS).
Большой компенсации не обещаю - работа не сложная, но мой отзыв будет ваш, если справитесь.
Сайт во вложении.
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