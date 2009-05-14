Натянуть дизайн на Джумлу.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок295 просмотров

Есть макет с изменённой шапкой:

http://www.weblancer.net/users/Rebellion/portfolio/585503.html#item

Есть сайт с уже готовым бесплатным шаблоном:

http://yauza-td.ru

Задача:

1. Интегрировать дизайн, не изменяя карты сайта (к расположению меню и т.д. это не относится). Главная страница должна быть 1:1 к макету.

2. Немного изменить CSS на каталоге (в режиме реального времени, подобрать borders и bgcolor).

3. Получить оплату.

Сроки - минимальные ( если честно, ещё позавчера)

Цена: до 50 у.е. в перерасчете на рубли по системе Яндекс.Деньги

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!

Не спамьте аську, почту, мобильный. Люди тоже работают, как и вы. Имейте уважение. Все предложения оставляйте тут, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.

CSSHTMLJoomla
16 лет назад
Rebellion
Design 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад

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