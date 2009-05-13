Заново сверстать сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки400 просмотров

Нужно заного сверстать сайт Sunturkey.ru, чтоб был валиден и кросбраузерный тип верстки на ваше усмотрение(дивная или табличная), цена 20$

16 лет назад
kstya777
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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