Верстка внутренних...
Вёрстка под DLE + Модуль агентства недвижимости
Нужно сверстать PSD под DLE. Также написать модуль агентства недвижимости под DLE.
Краткое Т.З.
Должна быть возможность добавлять зарегистрированными пользователями по анкете контент(фото в том числе), редактировать, удалять. Также должен быть поиск по этой базе, по параметрам представленной на главной странице. На главной странице должны отображаться случайные объявления в отдельной колонке как видно из прикрепленного файла.
Бюджет указан за модуль и бёрстку вместе.
Отдельная вёрстка без модуля не интересна.
Не забываем указывать желаемую расценку за работу.
В личку просьба не писать.
BL 58
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