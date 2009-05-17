Вёрстка под DLE + Модуль агентства недвижимости

Нужно сверстать PSD под DLE. Также написать модуль агентства недвижимости под DLE.

Краткое Т.З.

Должна быть возможность добавлять зарегистрированными пользователями по анкете контент(фото в том числе), редактировать, удалять. Также должен быть поиск по этой базе, по параметрам представленной на главной странице. На главной странице должны отображаться случайные объявления в отдельной колонке как видно из прикрепленного файла.

Бюджет указан за модуль и бёрстку вместе.

Отдельная вёрстка без модуля не интересна.

Не забываем указывать желаемую расценку за работу.

В личку просьба не писать.

BL 58