Обновление сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок372 просмотра

• Логотип меняется (с фирменного бланка)

• Основная фотография с изображением офиса меняется на фото с изображением дома (см. фото «Заставка основная»)

• Меняются названия маленьких «окошек»:

вместо «Строительство коттеджей» - «Новое строительство» + фото (см. фото «Общестрой»);

вместо «Дизайн…» - «Капитальный ремонт» + фото (см. фото «Капремонт»);

вместо «Капитальный…» - «Отделка, дизайн» + фото (см. фото «Отделка»).

При активации окошки должны открываться и переходить по ссылке на соответствующее название страниц

• Меняется перечень страниц (как под логотипом, так и внизу): о компании; виды работ; новое строительство; капитальный ремонт; отделка, дизайн;

• Убрать поле «Новости»

• Меняется текст на страницах "О компании", "Виды работ", "Новое строительство", "Капитальный ремонт", "Отделка, дизайн"

домен stroiinvest.spb.ru

Все текстовые и фотоматериалы в наличии

16 лет назад
vzeufd
Максим 
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Kumbas
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу оперативно, качественно и без лишних вопросов.
Отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать с такими людьми. Так что.. советую.

Заявки фрилансеров

Kumbas
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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