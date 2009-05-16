Из jpg файла сделать простой шаблон для wordpress
Обновление сайта
• Логотип меняется (с фирменного бланка)
• Основная фотография с изображением офиса меняется на фото с изображением дома (см. фото «Заставка основная»)
• Меняются названия маленьких «окошек»:
вместо «Строительство коттеджей» - «Новое строительство» + фото (см. фото «Общестрой»);
вместо «Дизайн…» - «Капитальный ремонт» + фото (см. фото «Капремонт»);
вместо «Капитальный…» - «Отделка, дизайн» + фото (см. фото «Отделка»).
При активации окошки должны открываться и переходить по ссылке на соответствующее название страниц
• Меняется перечень страниц (как под логотипом, так и внизу): о компании; виды работ; новое строительство; капитальный ремонт; отделка, дизайн;
• Убрать поле «Новости»
• Меняется текст на страницах "О компании", "Виды работ", "Новое строительство", "Капитальный ремонт", "Отделка, дизайн"
домен stroiinvest.spb.ru
Все текстовые и фотоматериалы в наличии
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