Натянуть макет на движок магазина. Срочно!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки197 просмотров

Нужно срочно натянутьготовый .psd макет на движок phpshop.

ася 335625

16 лет назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shugich
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$65
5 дней
Парень в короткие сроки и недорого сделал поставленную работу. Всем советую его услуги.
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Shugich
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад

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