Верстка макета-дизайна psd (под Datalife Engine 8)

Нужно сверстать макет-шаблон, выполнен в .psd под движек Datalife Engine 8, требования:

1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8

2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий - (см. Скриншет №1))

3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla Firefox 2-3.*, Opera 8-9.*, Google Chrome *

4. Одинаковое отображение сайта в разрешениях монитора: от 1024 на 768 и всех (включая широкоформатные мониторы) до 1920 на 1080.

5. Валидный, семантически правильный код

6. SEO оптимизация кода

7. Проверка кода на валидность - http://jigsaw.w3.org/css-validator/

8. Быстрая загрузка страницы (маленький вес страницы, а именно до 90кб)

9. RSS.

Подробности смотрите в приложенном ТЗ и скриншеты макета, сам макет передам после определения исполнителя верстки.

Оплата и сроки: 3000руб, 1-2 дня.

Новичкам и школьникам просьба не беспокоиться.

Предложения с запросом больше оговоренной выше оплаты не рассматриваются.