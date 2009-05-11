Верстка только с использованием слоев. Все предложения оставляем пожалуйста здесь. Я сам напишу заинтересовавшему исполнителю.
Верстка макета-дизайна psd (под Datalife Engine 8)
Нужно сверстать макет-шаблон, выполнен в .psd под движек Datalife Engine 8, требования:
1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8
2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий - (см. Скриншет №1))
3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla Firefox 2-3.*, Opera 8-9.*, Google Chrome *
4. Одинаковое отображение сайта в разрешениях монитора: от 1024 на 768 и всех (включая широкоформатные мониторы) до 1920 на 1080.
5. Валидный, семантически правильный код
6. SEO оптимизация кода
7. Проверка кода на валидность - http://jigsaw.w3.org/css-validator/
8. Быстрая загрузка страницы (маленький вес страницы, а именно до 90кб)
9. RSS.
Подробности смотрите в приложенном ТЗ и скриншеты макета, сам макет передам после определения исполнителя верстки.
Оплата и сроки: 3000руб, 1-2 дня.
Новичкам и школьникам просьба не беспокоиться.
Предложения с запросом больше оговоренной выше оплаты не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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