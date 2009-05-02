Avazone

Сергей Петров Avazone

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сверстать простой Dle шаблон + доработать

    $17

    Нужно сверстать шаблон заного МАКЕТА НЕТ, валидно проверка по http://validator.w3.org + кросбраузерно (мазила,хром,ие,опера) и доделать: 1. Логотип отцентровать относительно верха сайта и блока с навигацией. 2. Опустить ссылки «главная, faq…. 3. В форме где категории ...

    AjaxDLEВерстка шаблона
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация (Продвижение сайта) по словам и фразам

    $59

    Приветствую уважаемые оптимизаторы! Требуется продуктивное продвижение сайта www.coffeb.ru в поисковых системах: Yandex, Google, Rambler, Mail.ru, по определенным словосочетаниям: 1 Стеклянные двери 2 Стеклянные перегородки 3 Лестничные ограждения 4 Закаленное стекло 5 Фурнитура для душевых кабин 6 Фурнитура для стекла 7 Фурнитура для стеклянных дверей 8 Фурнитура для перегородок 9 Стеклянные козырьки 10 Спайдер системы Выполнена оптимизация страниц ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Конвертировать Jpeg в pdf (каталог товаров pdf)

    Есть картинки каталога товаров в jpeg формате, нужно их конвертировать и соединить в один целый pdf каталог: - каталог должен открываться по 2е страницы на "листе". - всего картинок jpeg - 44шт. - общий размер pdf каталога продукции ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Адаптировать модуль "Thanks" для DLE 8

    $10

    1. Адаптировать модуль "Thanks" 1.6 Final версии DLE 6.7 под DLE 8. 2. Исправить касяки, в том числе устранить возможность благодарить в одной новости одному пользователю больше чем 1 раз (см. Скриншет) http://s40.radikal.ru/i087/0905/85/afafa0fd61e9.png . 3. Проверка на ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать несколько страниц шаблона (DLE8)

    $30

    Шаблон сверстан (div + css) и поставлен на дле8, имеются макеты psd и сам шаблон и верстка автора. Посмотреть шаблон можно тут - www.hitchkok.z52.ru Нужно сделать: 1. Натянуть картинки соответственно макету в: полной новости, комментарии, регистрации, забыли пароль?, ...

    JavascriptCSSDLEВерстка макета
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета-дизайна psd (под Datalife Engine 8)

    $100

    Нужно сверстать макет-шаблон, выполнен в .psd под движек Datalife Engine 8, требования: 1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8 2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий - (см. Скриншет №1)) 3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla ...

    JavascriptCSSВерстка макета
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета .psd ( под Datalife Engine 8)

    $50

    Нужно сверстать макет-шаблон, выполнен в .psd под движек Datalife Engine 8, требования: 1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8 2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий - (см. Скриншет №1)) 3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla ...

    JavascriptCSSDLEВерстка макетаВерстка из PSD
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать баннер сайта 88*31 pixels

    Нужно сделать картинку-баннер сайта www.avazone.ru - Сайт пользователей услуги Авангард ADSL в Санкт-Петербурге. Для создания можно использовать логотип сайта и необходимо обозначить вставкой логотипа или символ. иконкой нашего провайдера - http://www.avangard-dsl.ru/. Чтобы упростить Вам задачу картинки ...

    Flash
    Баннерынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макет-дизайн сайта (web 2.0)

    $50

    Разработать оригинальный дизайн (макет) в стиле web 2.0. Схема работы: 1. Разрабатывается-демонстрируется макет. 2. Согласование, утверждение, оплата*. 3. Верстка (доп. оплата). Данные для работы ------------------------------------------------------------------------ Необходимые функции: оригинальная шапка сайта, в ней: логотип, расположение формы поиска, Форма входа и кнопки регистрации, Место ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая по дисциплине: "Финансовый менеджмент"

    Курсовая работа по дисциплине: "Финансовый менеджмент" "Расчет и анализ основных финансовых показателей" Ниже в "Приложении" можно просмотреть Содержание курсовой работы. 1. Есть Методическое пособие с подробным описанием, требованиями и рекомендациями по написанию курсовой работы. 2. Нужно исследовать работу организации ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
6ekoH
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Конвертировать Jpeg в pdf (каталог товаров pdf)
Отличный работодатель приятно было работать четко поставленная задача оплата моментальная плюсую