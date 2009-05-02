Нужно сверстать шаблон заного МАКЕТА НЕТ, валидно проверка по http://validator.w3.org + кросбраузерно (мазила,хром,ие,опера) и доделать: 1. Логотип отцентровать относительно верха сайта и блока с навигацией. 2. Опустить ссылки «главная, faq…. 3. В форме где категории ...
- $17HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно адaптировать простой DLE шаблон с 7.5 до 9.2 и добавить выпадающеее меню из стандартного шаблона Default DLE 9.2. Оплата WMR, сроки сегодня.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Приветствую уважаемые оптимизаторы! Требуется продуктивное продвижение сайта www.coffeb.ru в поисковых системах: Yandex, Google, Rambler, Mail.ru, по определенным словосочетаниям: 1 Стеклянные двери 2 Стеклянные перегородки 3 Лестничные ограждения 4 Закаленное стекло 5 Фурнитура для душевых кабин 6 Фурнитура для стекла 7 Фурнитура для стеклянных дверей 8 Фурнитура для перегородок 9 Стеклянные козырьки 10 Спайдер системы Выполнена оптимизация страниц ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть картинки каталога товаров в jpeg формате, нужно их конвертировать и соединить в один целый pdf каталог: - каталог должен открываться по 2е страницы на "листе". - всего картинок jpeg - 44шт. - общий размер pdf каталога продукции ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
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1. Адаптировать модуль "Thanks" 1.6 Final версии DLE 6.7 под DLE 8. 2. Исправить касяки, в том числе устранить возможность благодарить в одной новости одному пользователю больше чем 1 раз (см. Скриншет) http://s40.radikal.ru/i087/0905/85/afafa0fd61e9.png . 3. Проверка на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
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Шаблон сверстан (div + css) и поставлен на дле8, имеются макеты psd и сам шаблон и верстка автора. Посмотреть шаблон можно тут - www.hitchkok.z52.ru Нужно сделать: 1. Натянуть картинки соответственно макету в: полной новости, комментарии, регистрации, забыли пароль?, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
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Нужно сверстать макет-шаблон, выполнен в .psd под движек Datalife Engine 8, требования: 1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8 2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий - (см. Скриншет №1)) 3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
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Нужно сверстать макет-шаблон, выполнен в .psd под движек Datalife Engine 8, требования: 1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8 2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий - (см. Скриншет №1)) 3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать картинку-баннер сайта www.avazone.ru - Сайт пользователей услуги Авангард ADSL в Санкт-Петербурге. Для создания можно использовать логотип сайта и необходимо обозначить вставкой логотипа или символ. иконкой нашего провайдера - http://www.avangard-dsl.ru/. Чтобы упростить Вам задачу картинки ...Баннерынет заявокЗакрыт15 лет назад
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Разработать оригинальный дизайн (макет) в стиле web 2.0. Схема работы: 1. Разрабатывается-демонстрируется макет. 2. Согласование, утверждение, оплата*. 3. Верстка (доп. оплата). Данные для работы ------------------------------------------------------------------------ Необходимые функции: оригинальная шапка сайта, в ней: логотип, расположение формы поиска, Форма входа и кнопки регистрации, Место ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Курсовая работа по дисциплине: "Финансовый менеджмент" "Расчет и анализ основных финансовых показателей" Ниже в "Приложении" можно просмотреть Содержание курсовой работы. 1. Есть Методическое пособие с подробным описанием, требованиями и рекомендациями по написанию курсовой работы. 2. Нужно исследовать работу организации ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад