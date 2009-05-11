Сверстать psd-шаблон и внедрить в CMS 1С-Битрикс

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок239 просмотров

Требуется веб-верстальщик - битрикс-внедренец.

Задача: сверстать psd-шаблон и внедрить в CMS 1С-Битрикс согласно техзаданию.

Сайт состоит из обычных текстовых разделов + каталог товаров, новости.

Гонорар обсуждаем.

16 лет назад
onewaystudio
Алексей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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