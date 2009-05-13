Есть сайт [( k a r g a l i n s k i y)] тока k z Верстка корректно смотрится во всех браузерах кроме IE 6. Нужно подправить под ie ...
Сделать шаблон для wordpress
Из jpg файла сделать простой шаблон для wordpress
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