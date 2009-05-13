Сделать шаблон для wordpress

$10
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Завершен4 заявки206 просмотров

Из jpg файла сделать простой шаблон для wordpress

WordPress
16 лет назад
e2
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

gastas
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнил все быстро и качественно. Всем рекомендую обращаться к Стасу.
Хороший заказчик, четко ставит требования, сразу оплачивает, с ним приятно работать.

Заявки фрилансеров

gastas
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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