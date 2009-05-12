Нужно сделать обратную связь

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Закрыт42 заявки398 просмотров

Нужно сделать обратную связь

Такую же как в приложении...такие же пункты...Отправляется на электронную почту...

И чтоб все работало...Я вам хтмл сайт вы мне тожесамое только с обратной связью...

Цена??Срок???

16 лет назад
milasaa
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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