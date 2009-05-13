Изменить шаблон DLE

Есть фришный шаблон для DLE: iGadget ( http://img13.imageshack.us/img13/6568/shablon.jpg )

Нужно его немного изменить:

1. Там в шаблоне 2 колонки (Новости и меню) Нужно сделать 3 колонки - Новости(500 пикселей), уменьшить колонку меню и добавить еще одну колонку, аналогичную колонке меню.

2. Опустить капчу под строчку для ввода капчи на странице фидбека.

Если можно, укажите сразу цену и время.