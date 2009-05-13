Есть макет, нужна страница. Если все пойдет хорошо (в качестве и в сроках) - бум работать долго. Писать только сюда. В icq не стучать, в приват не писать.
Изменить шаблон DLE
Есть фришный шаблон для DLE: iGadget ( http://img13.imageshack.us/img13/6568/shablon.jpg )
Нужно его немного изменить:
1. Там в шаблоне 2 колонки (Новости и меню) Нужно сделать 3 колонки - Новости(500 пикселей), уменьшить колонку меню и добавить еще одну колонку, аналогичную колонке меню.
2. Опустить капчу под строчку для ввода капчи на странице фидбека.
Если можно, укажите сразу цену и время.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $20HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно подправить или перекрутить к верстке thickbox и jScrollPane. Есть небольшие глюки. Для профи работы на 30 минЗавершен16 лет назад
Есть готовые страницы, их нужно немного переделать так как программировать оказалось неудобно!!!! срочно нужно сделать коррекцию!!!!HTML-верстка25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно срочно натянутьготовый .psd макет на движок phpshop. ася 335625Завершен16 лет назад
Нужно оптимизировать сайт http://www.tytrup.ru/ под браузеры IE 6, 7, 8 Правильно сайт сейчас отображается в Opera, Chrome, Firefox, Safari, а вот с IE проблемы..Завершен16 лет назад
Собственно есть сайт: http://www.amurpark.ru/ Как видите, в Мозилле грузится нормально, но в ИЕ необоснованные тормоза. Собственно, привести в порядок, чтобы и там и там выглядело одинаково и грузилось нормально. ...Завершен16 лет назад
Исправить глюк в ие http://profstroy-fk.ru/index.php?mact=Album,,default,1&albumid=3&returnid=74&page=74 побеждает наименьший бюджет. ставки без стоимости будут отклоненыЗакрыт16 лет назад
В ИЕ 6 прозрачности нет, надо сделать в шапке http://www.anabolix.ru/index.phpЗавершен16 лет назад
- $200
Требуется веб-верстальщик - битрикс-внедренец. Задача: сверстать psd-шаблон и внедрить в CMS 1С-Битрикс согласно техзаданию. Сайт состоит из обычных текстовых разделов + каталог товаров, новости. Гонорар обсуждаем.HTML-верстка6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется сверстать одну страничку. не срочно. недорого.HTML-верстка44 заявкиЗакрыт16 лет назад