Изменить шаблон DLE

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Завершен2 заявки195 просмотров

Есть фришный шаблон для DLE: iGadget ( http://img13.imageshack.us/img13/6568/shablon.jpg )

Нужно его немного изменить:

1. Там в шаблоне 2 колонки (Новости и меню) Нужно сделать 3 колонки - Новости(500 пикселей), уменьшить колонку меню и добавить еще одну колонку, аналогичную колонке меню.

2. Опустить капчу под строчку для ввода капчи на странице фидбека.

Если можно, укажите сразу цену и время.

DLE
16 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Все было сделано быстро и качественно. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо!
Хороший заказчик =) Приятно работать с такими людьми..

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sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад