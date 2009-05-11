Срочно! - Коррекция готовых ХТМЛ страниц!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок370 просмотров

Есть готовые страницы, их нужно немного переделать так как программировать оказалось неудобно!!!! срочно нужно сделать коррекцию!!!!

16 лет назад
dtar
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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