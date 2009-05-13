Сохранение из psd в gif с прозрачным фоном

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок259 просмотров

Имеется сверстанный дизайн - веб-страница с прайсом. Заголовок для прайса выполнен в виде gif-файла – красивая надпись с прозрачным фоном. Прайсов несколько. Для каждого прайса должен быть создан свой заголовок – gif-файл.

Проблема в том, что у меня это не получается. Есть psd-макет, есть нужный шрифт. Но не получается сделать простую процедуру – получить gif с прозрачным фоном. При этом, чтобы текст был четко прорисован.

Рисунок: текст в оригинале (вверху) имеет правильный цвет, а в моём варианте (нижний) он почему-то становится розоватым -стоит мне убрать фон в psd-макете. Хотя делалось всё с одного макета.

Возможно, дело в настройке слоев Photoshop. Возможно, надо использовать Slice Tool с каким-то правильными настройками. Возможно, настраивать надо на этапе сохранения. У меня же сразу как я скрываю фон, так вижу как текст становыится бледным или же, когда пробую slice tool, не убирая фона, сохраняется текст на фоне, который на самом деле мне не нужен – фон должен быть прозрачным.

Задача: дать мне совет о том, как получить gif-файл заголовка с четкой прорисовкой текста и прозрачным фоном.

Оплата совета: 150 WMR.

16 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Дал совет, который помог. За что и получил заявленные 5 баксов.
Приятно было иметь дело. С оплатой никаких проблем!

Заявки фрилансеров

bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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