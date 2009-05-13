Сверстать единичный блок со скругленными углами. Чтобы тянулось во все стороны без проблем. Макет блока выбранному исполнителю. Для опытного дело 15 минут. Оплата только по ...
Сохранение из psd в gif с прозрачным фоном
Имеется сверстанный дизайн - веб-страница с прайсом. Заголовок для прайса выполнен в виде gif-файла – красивая надпись с прозрачным фоном. Прайсов несколько. Для каждого прайса должен быть создан свой заголовок – gif-файл.
Проблема в том, что у меня это не получается. Есть psd-макет, есть нужный шрифт. Но не получается сделать простую процедуру – получить gif с прозрачным фоном. При этом, чтобы текст был четко прорисован.
Рисунок: текст в оригинале (вверху) имеет правильный цвет, а в моём варианте (нижний) он почему-то становится розоватым -стоит мне убрать фон в psd-макете. Хотя делалось всё с одного макета.
Возможно, дело в настройке слоев Photoshop. Возможно, надо использовать Slice Tool с каким-то правильными настройками. Возможно, настраивать надо на этапе сохранения. У меня же сразу как я скрываю фон, так вижу как текст становыится бледным или же, когда пробую slice tool, не убирая фона, сохраняется текст на фоне, который на самом деле мне не нужен – фон должен быть прозрачным.
Задача: дать мне совет о том, как получить gif-файл заголовка с четкой прорисовкой текста и прозрачным фоном.
Оплата совета: 150 WMR.
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