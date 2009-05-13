Сверстать наш дизайн под CMS WebAsyst Shop-Script

Здравствуйте друзья!

В приложении дизайн, который нужно сверстать на ЦМС WebAsyst Shop-Script. После этого в магазин нужно внести 3 небольших изменения:

1. При регистрации дать пользователю возможность выбрать группу (из выпадающего списка). Имеется в виду, одну исз тех групп, что создаются в админ-панели.

2. К каждой группе привязаны скидки (в %). После того, как пользователь зарегистрировался и вошел, цену на товар он должен видеть с учетом скидки. То есть, пользователь зашел на сайт, увидел товар "А" по цене $100. Зарегистрировался, залогинился - и увидел цену на N% меньше.

3. Незарегистрированный пользователь нажал на товаре купить, проследовал в корзину и нажал оформить заказ, его перекинуло на ввод информации о себе. Убрать на этой странице чек-бокс «Я хочу зарегистрировать постоянный аккаунт в Мой магазин, чтобы повторно не вводить информация при будущих заказах»

ICQ - 259127833, исходник дизайна в psd и доступ на тестовый сервер с установленным магазином я предоставлю.