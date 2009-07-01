Сложная верстка портала

Професионал с большой буквы. Профи не только в своем деле, но и в подходе к рабочему процеcсу и клиенту. Работает очень быстро, при этом качество абсолютно не страдает. Только положительные эмоции после сотрудничества, обязательно сотрудничаем дальше!