Сложная верстка портала

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок732 просмотра

Проект на кросс -платформерную -браузерную верстку.

Нужен профессиональный верстальщик для верстки 20-25 сложных страниц.

Основным требованием будет большая скорость (срочность) и чистый код.

С дальнейшей поддержкой при привязке в программингу.

Жду ваших предожений по срокам и цене.

Внимание! Просьба в личку и на почту не писать.

16 лет назад
fadino
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$1500
3 дня
Професионал с большой буквы. Профи не только в своем деле, но и в подходе к рабочему процеcсу и клиенту. Работает очень быстро, при этом качество абсолютно не страдает. Только положительные эмоции после сотрудничества, обязательно сотрудничаем дальше!
С Александром легко и приятно работать. Постоянно был на связи и любые вопросы решались моментально по мере их появления. Достойно и вовремя оплатил работу

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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