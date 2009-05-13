Поправить верстку Webasyst под IE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок148 просмотров

Нужно поправить верстку шаблона Webasyst Shop-Script для Internet Explorer

от вас:

- стаж на сайте больше полугода

- наличие отзывов

- указывайте цену

оплата после завершения

в аську и личку не писать. предложения только тут

Webasyst
16 лет назад
webcomplit
Артем 
31 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

vetalmint
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

vetalmint
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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